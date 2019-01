The Carter Family /music/images/artists/96x96/a71b3907-9377-4e5b-a0bd-b5d163fe50ea.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/a71b3907-9377-4e5b-a0bd-b5d163fe50ea http://musicbrainz.org/artist/a71b3907-9377-4e5b-a0bd-b5d163fe50ea

The Carter Family (Later generations of the family after 1943)