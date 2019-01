Phil Cunningham /music/images/artists/96x96/f31ae5fa-b204-4d20-a448-25465aefe9f2.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/f31ae5fa-b204-4d20-a448-25465aefe9f2 http://musicbrainz.org/artist/f31ae5fa-b204-4d20-a448-25465aefe9f2

Phil Cunningham (please help identifying this artist)