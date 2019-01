Cowboy /music/images/artists/96x96/586fe887-e995-40e4-940d-26029aedb4d6.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/586fe887-e995-40e4-940d-26029aedb4d6 http://musicbrainz.org/artist/586fe887-e995-40e4-940d-26029aedb4d6

Cowboy (US hip hop MC Keith Wiggins, in The Furious Five)