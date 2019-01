The Clouds /music/images/artists/96x96/c30d1fdc-7486-47c4-a1df-f0dff6f17e77.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/c30d1fdc-7486-47c4-a1df-f0dff6f17e77 http://musicbrainz.org/artist/c30d1fdc-7486-47c4-a1df-f0dff6f17e77

The Clouds (UK 80's indie band, released Get Out of My Dream)