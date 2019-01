Jacques Buus /music/images/artists/96x96/5d260826-d620-46f3-a47a-3a9c719546c7.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/5d260826-d620-46f3-a47a-3a9c719546c7 http://musicbrainz.org/artist/5d260826-d620-46f3-a47a-3a9c719546c7

Jacques Buus (Franco-Flemish composer and organist of the Renaissance)