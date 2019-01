Ray Burns /music/images/artists/96x96/af35219b-ccb6-4b8e-a98c-a3eae9425ffe.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/af35219b-ccb6-4b8e-a98c-a3eae9425ffe http://musicbrainz.org/artist/af35219b-ccb6-4b8e-a98c-a3eae9425ffe

Ray Burns (real name of Captain Sensible (The Damned))