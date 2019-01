Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra /music/images/artists/96x96/d01ebcd6-75a3-4bc2-b50b-6300b70a36cb.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/d01ebcd6-75a3-4bc2-b50b-6300b70a36cb http://musicbrainz.org/artist/d01ebcd6-75a3-4bc2-b50b-6300b70a36cb

Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra (Brass section of the Royal Concertgebouw Orchestra)