Tommy Boyce /music/images/artists/96x96/03a5091e-1dd6-4034-a587-49815cc4a220.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/03a5091e-1dd6-4034-a587-49815cc4a220 http://musicbrainz.org/artist/03a5091e-1dd6-4034-a587-49815cc4a220

Tommy Boyce (US songwriter of Boyce and Hart)