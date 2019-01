Blackrock /music/images/artists/96x96/dcbec73c-c261-4917-adbc-b053e07fb3c6.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/dcbec73c-c261-4917-adbc-b053e07fb3c6 http://musicbrainz.org/artist/dcbec73c-c261-4917-adbc-b053e07fb3c6

Blackrock (Memphis funk band, known for "Yeah Yeah" and "Bad Cloud Overhead")