Arthur Rigby and the Baskervylles /music/images/artists/96x96/5048604a-7dfc-4044-81dd-7fd1c100b699.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/5048604a-7dfc-4044-81dd-7fd1c100b699 http://musicbrainz.org/artist/5048604a-7dfc-4044-81dd-7fd1c100b699

Arthur Rigby and the Baskervylles (Indie band from Leeds featuring strings and brass)