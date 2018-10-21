Andrea JeremiahActor and Tamil playback singer. Born 21 December 1985
Andrea Jeremiah
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1985-12-21
https://musicbrainz.org/artist/75583e28-dcbc-4527-b9ae-06f3952a1f8d
Andrea Jeremiah Biography (Wikipedia)
Andrea Jeremiah (born 21 December 1984) is an Indian actress, playback singer, musician and dancer. She works predominantly in the Tamil and Malayalam film industries. She began her career as a playback singer, and has subsequently appeared in films.
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Andrea Jeremiah Tracks
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Oru Vaanam
G.V. Prakash Kumar
Oru Vaanam
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Oru Vaanam
Last played on
Honestly
Andrea Jeremiah
Honestly
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Honestly
Last played on
Mayakkuraane
Andrea Jeremiah
Mayakkuraane
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Mayakkuraane
Last played on
Dhaadikaara Dhaadikaara
Andrea Jeremiah
Dhaadikaara Dhaadikaara
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Dhaadikaara Dhaadikaara
Last played on
Unakaaga Unakaaga Piranthene
Leon James
Unakaaga Unakaaga Piranthene
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Unakaaga Unakaaga Piranthene
Last played on
Ippodhu Yen Indha Kadhal
Karthik & Andrea Jeremiah
Ippodhu Yen Indha Kadhal
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Ippodhu Yen Indha Kadhal
Performer
Last played on
A Moment At A Time
Andrea Jeremiah
A Moment At A Time
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A Moment At A Time
Last played on
Oru Koappai
Andrea Jeremiah
Oru Koappai
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Oru Koappai
Last played on
Drifter (TOTW)
Arjun & Andrea Jeremiah
Drifter (TOTW)
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Drifter (TOTW)
Performer
Last played on
Nee Sunno
Richard
Nee Sunno
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Nee Sunno
Last played on
Hey Vasamoakka
Anirudh Ravichander
Hey Vasamoakka
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Hey Vasamoakka
Last played on
Ezhundhu Vaa (feat. Leon James)
Andrea Jeremiah
Ezhundhu Vaa (feat. Leon James)
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p04s551y.jpglink
Ezhundhu Vaa (feat. Leon James)
Last played on
Un Mela Aasadhaan
Dhanush
Un Mela Aasadhaan
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02z6zhc.jpglink
Un Mela Aasadhaan
Last played on
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