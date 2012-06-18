Sara Cruz
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/737c3d5c-ae39-4aa5-ba57-a2b6007787a3
Sara Cruz Tracks
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Take Me Over (Soul Intent Remix)
Sara Cruz
Take Me Over (Soul Intent Remix)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Take Me Over (Soul Intent Remix)
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Take Me Over (Genetix Remix)
Sara Cruz
Take Me Over (Genetix Remix)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Take Me Over (Genetix Remix)
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Every Song (Crystal Clear Remix)
Sara Cruz
Every Song (Crystal Clear Remix)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Every Song (Crystal Clear Remix)
Last played on
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