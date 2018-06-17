Gerallt Lloyd OwenBorn 6 November 1944. Died 15 July 2014
Gerallt Lloyd Owen
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop1.jpg
1944-11-06
https://musicbrainz.org/artist/6f5cce82-8624-4eed-bd5f-5b20b6e0364f
Gerallt Lloyd Owen Tracks
Sort by
Yr Arglwydd Llywelyn
Gwenant Pyrs, Gerallt Lloyd Owen & Côr Seiriol
Yr Arglwydd Llywelyn
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Yr Arglwydd Llywelyn
Composer
Last played on
Cilmeri
Gerallt Lloyd Owen
Cilmeri
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Cilmeri
Last played on
Back to artist