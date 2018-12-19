Llio Rhydderch
Llio Rhydderch
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Llio Rhydderch Tracks
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Hiraeth (feat. Christine Cooper & Llio Rhydderch)
Max Boyce
Hiraeth (feat. Christine Cooper & Llio Rhydderch)
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Hiraeth (feat. Christine Cooper & Llio Rhydderch)
Last played on
Edward's Grip
Llio Rhydderch
Edward's Grip
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Edward's Grip
Last played on
Edward's Grip
Llio Rhydderch
Edward's Grip
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Edward's Grip
Last played on
Dafydd Y Garreg Wen
Llio Rhydderch
Dafydd Y Garreg Wen
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Dafydd Y Garreg Wen
Last played on
Llwyn Onn [Ash Grove]
Traditional Welsh & Llio Rhydderch
Llwyn Onn [Ash Grove]
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Llwyn Onn [Ash Grove]
Composer
Last played on
Enaid Enlli
Llio Rhydderch
Enaid Enlli
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Enaid Enlli
Last played on
Alaw I Nansi
Llio Rhydderch
Alaw I Nansi
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Alaw I Nansi
Last played on
The Ash Grove
Traditional Welsh, Llio Rhydderch & Llio Rhydderch
The Ash Grove
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The Ash Grove
Composer
Last played on
Llwyn Onn & Aber Lleiniog
Llio Rhydderch
Llwyn Onn & Aber Lleiniog
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Llwyn Onn & Aber Lleiniog
Last played on
Pentre Ifan
Llio Rhydderch
Pentre Ifan
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Pentre Ifan
Last played on
The King's Joy
Trad.
The King's Joy
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The King's Joy
Last played on
Melangell
Llio Rhydderch
Melangell
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Melangell
Last played on
Diniweidrwydd
Llio Rhydderch
Diniweidrwydd
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Diniweidrwydd
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Castell Rhos Y Llan
Llio Rhydderch
Castell Rhos Y Llan
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Castell Rhos Y Llan
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Difyrrwch Gwyr Y Gogledd / Conset Arglwyddes Treffael
Llio Rhydderch
Difyrrwch Gwyr Y Gogledd / Conset Arglwyddes Treffael
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Clychau Clynnog
Llio Rhydderch
Clychau Clynnog
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Clychau Clynnog
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Conset y Siri
Llio Rhydderch
Conset y Siri
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Conset y Siri
Last played on
Concerto Telynwr
Llio Rhydderch
Concerto Telynwr
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Concerto Telynwr
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Alawon Mon
Llio Rhydderch
Alawon Mon
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Ar Lan Y Môr - On The Sea Shore
Llio Rhydderch
Ar Lan Y Môr - On The Sea Shore
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Ar Lan Y Môr - On The Sea Shore
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Alawon Môn - Anglesey Tunes=Mam Yig Nghyfraith (Mother In Law); Cob Manntrae
Llio Rhydderch
Alawon Môn - Anglesey Tunes=Mam Yig Nghyfraith (Mother In Law); Cob Manntrae
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Tra Bo Calon
Llio Rhydderch
Tra Bo Calon
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Tra Bo Calon
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Conset Ifan Glan Teifi - Lliw Ymysg Drain-Conset Gruffudd Rowlant Y Crythor
Llio Rhydderch
Conset Ifan Glan Teifi - Lliw Ymysg Drain-Conset Gruffudd Rowlant Y Crythor
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Ar lan y mor
Llio Rhydderch
Ar lan y mor
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Ar lan y mor
Last played on
Melangell Megis Sybylltir
Llio Rhydderch
Melangell Megis Sybylltir
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Melangell Megis Sybylltir
Last played on
Y Tincer Bach
Llio Rhydderch
Y Tincer Bach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Y Tincer Bach
Last played on
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