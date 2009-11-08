Arda MandikianBorn 1 September 1924. Died 8 November 2009
Arda Mandikian
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop1.jpg
1924-09-01
https://musicbrainz.org/artist/67dbbe5d-7317-4ce8-8aec-7c2161838e2b
Arda Mandikian Tracks
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First Delphic Hymn
Arda Mandikian
First Delphic Hymn
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
First Delphic Hymn
Last played on
Past BBC Events
Proms 1953: Prom 16
https://www.bbc.co.uk/events/ejffhn
Royal Albert Hall
1953-08-12T09:01:52
12
Aug
1953
Proms 1953: Prom 16
Royal Albert Hall
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