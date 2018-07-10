Mark FeldmanAmerican violinist. Born 17 July 1955
Mark Feldman
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/classical1.jpg
1955-07-17
https://musicbrainz.org/artist/45d58f75-e21b-4c8f-92c5-4c890b838ee3
Mark Feldman Biography (Wikipedia)
Mark Feldman (born 1955 in Chicago) is an American jazz violinist.
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Mark Feldman Tracks
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Birdhouse In Your Soul
Mark Feldman
Birdhouse In Your Soul
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqrhv.jpglink
Birdhouse In Your Soul
Last played on
Gimme Five
Mark Feldman
Gimme Five
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p03kc96g.jpglink
Gimme Five
Last played on
Waltz For Clara
Mark Feldman
Waltz For Clara
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqh8l.jpglink
Waltz For Clara
Last played on
Parade on Mars
Rob Schwimmer / Uri Caine / Mark Feldman, Rob Schwimmer, Uri Caine & Mark Feldman
Parade on Mars
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqh8l.jpglink
Parade on Mars
Composer
Last played on
Turoine
Sylvie Courvasier, Sylvie Courvasier, Mark Feldman & Erik Friedlander
Turoine
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Turoine
Performer
Last played on
Mark Feldman Links
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