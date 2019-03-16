LindisfarneRussian Black Metal band. Formed 1997
Lindisfarne
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop1.jpg
1997
https://musicbrainz.org/artist/433931b5-3f1d-428b-bac0-3218627dc57b
Lindisfarne Tracks
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Upcoming Events
16
Mar
2019
Lindisfarne
Princess Alexandra Auditorium, Yarm School, Yarm, UK
29
Mar
2019
Lindisfarne
Bishop's Cleeve Tithe Barn, Cheltenham, UK
30
Mar
2019
Lindisfarne
Grand Pavilion, Swansea, UK
6
Apr
2019
Lindisfarne
Haverhill Arts Centre, Haverhill, UK
26
Apr
2019
Lindisfarne
Huntingdon Hall, Cheltenham, UK
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