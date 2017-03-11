The Franklin Electric
The Franklin Electric
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/3f5520e3-f3e6-4af9-8128-209f3cbb17dc
The Franklin Electric Tracks
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Save Yourself
The Franklin Electric
Save Yourself
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Save Yourself
Last played on
Old Piano
The Franklin Electric
Old Piano
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Old Piano
Last played on
Strongest Man Alive
The Franklin Electric
Strongest Man Alive
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Strongest Man Alive
Last played on
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