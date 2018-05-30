Hard DriverFreek Van Kempen. Born 19 April 1988
Hard Driver
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop2.jpg
1988-04-19
https://musicbrainz.org/artist/33370efb-bb46-48a4-a939-28d409be8236
Hard Driver Tracks
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Crank It Up (Heavy Fire Remix)
Hard Driver
Crank It Up (Heavy Fire Remix)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Crank It Up (Heavy Fire Remix)
Remix Artist
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#WUT
Hard Driver
#WUT
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
#WUT
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