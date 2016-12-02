Banda de Pífanos de CaruaruFormed 1924
Banda de Pífanos de Caruaru
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop2.jpg
1924
https://musicbrainz.org/artist/1a830cc9-37db-4721-b36f-b5fce5f05c90
Tracks
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Cavalinho Cavalao (Tahira Edit)
Banda de Pífanos de Caruaru
Cavalinho Cavalao (Tahira Edit)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Cavalinho Cavalao (Tahira Edit)
Last played on
Banda De Pifanos De Caruaru
Banda de Pífanos de Caruaru
Banda De Pifanos De Caruaru
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Banda De Pifanos De Caruaru
Last played on
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