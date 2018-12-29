AlikaWest London singer songwriter/producer
Alika
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/16356bf4-4d10-4163-897e-5cb58b368363
Alika Tracks
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Wavey (feat. Alika)
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Wavey (feat. Alika)
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p05v562m.jpglink
Wavey (feat. Alika)
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Wavey (VIP Mix) (feat. Wiley, Alika & Double S)
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Wavey (VIP Mix) (feat. Wiley, Alika & Double S)
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p05z9qhv.jpglink
Wavey (VIP Mix) (feat. Wiley, Alika & Double S)
Last played on
Wavey (Extended Version) (feat. Alika)
CLiQ
Wavey (Extended Version) (feat. Alika)
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p05z9qhv.jpglink
Wavey (Extended Version) (feat. Alika)
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Playlists featuring Alika
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