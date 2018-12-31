Mary GriffinR&B singer from New Orleans
Mary Griffin
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop1.jpg
https://musicbrainz.org/artist/0b7457e0-3461-4eb2-836a-082b97a6a365
Mary Griffin Tracks
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My Love Can Take You Higher (David Penn Edit) (feat. Mary Griffin)
Roog & Georgio Schultz
My Love Can Take You Higher (David Penn Edit) (feat. Mary Griffin)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
My Love Can Take You Higher (David Penn Edit) (feat. Mary Griffin)
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