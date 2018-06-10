CynanBorn 14 April 1895. Died 26 January 1970
Cynan
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop1.jpg
1895-04-14
https://musicbrainz.org/artist/08e16abe-fb3e-40aa-95bc-cbadad8d2b36
Cynan Tracks
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Afallon
Arfon Gwilym
Afallon
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Afallon
Last played on
Tresaith
Dilys Elwyn-Edwards
Tresaith
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Tresaith
Performer
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