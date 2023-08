Mae mamau yng Ngheredigion yn dweud bod eu plant wedi "llithro drwy'r rhwyd" gydag apwyntiadau ymwelydd iechyd.

Yn fam am y tro cyntaf, bu'n rhaid i Ceri Evans ffonio am help ar ôl chwe mis, ond wnaeth merch Manon Rhys-Jones ddim gweld ymwelydd iechyd tan ei bod yn ddwy a hanner.

Mae gwasanaethau ymwelwyr iechyd - sydd i fod i gael cyswllt rheolaidd gyda rhieni a'u plant - dan bwysau ar draws y wlad yn ôl elusen Barnardo's Cymru.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod yn wynebu heriau staffio oedd yn "bryderus", ond bod pethau'n gwella.