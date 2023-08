Gwyliwch: Bryn Fôn yn cloi Maes B gyda Bwncath

Fe wnaeth Bryn Fôn ymddangosiad arbennig ar lwyfan Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol, wrth gloi perfformiadau'r wythnos gyda Bwncath.

Fe wnaeth y canwr adnabyddus ymuno â'r band i berfformio Coedwig ar Dân a Strydoedd Aberstalwm, o flaen torf o filoedd ym Moduan.

Dyma oedd ei ymddangosiad cyntaf ar lwyfan ers iddo gyhoeddi y byddai Bryn Fôn a'r Band , yn sgil salwch eu drymiwr Graham 'La' Land.

"'Swn i'n licio diolch i Bwncath am y cyfle i gael bod yma heno," meddai o'r llwyfan yn oriau mân bore Sul.

"Fel 'da chi'n gwybod 'da ni wedi gorfod rhoi'r gorau iddi oherwydd amgylchiadau trist iawn ein drymiwr hoff.

"Ond mae cael y cyfle yma wedi codi calon dyn - diolch i'r hogia'."