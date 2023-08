Yr Americanwr sydd wedi dysgu Cymraeg mewn blwyddyn

Mae Americanwr sy'n ddisgynnydd posib i rai o'r Cymry cyntaf i groesi Môr yr Iwerydd wedi ymweld â'r Eisteddfod am y tro cyntaf - ar ôl dim ond dechrau dysgu Cymraeg y llynedd.

Fe ddechreuodd Jace Owen o San Diego, Califfornia ddysgu'r iaith ar Duolingo yn ystod y pandemig, cyn symud ymlaen i gael gwersi pellach gyda Say Something in Welsh.

Mae nawr wedi ymweld â Chymru am y tro cyntaf, gan gynnwys mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen Llŷn a hel ei achau yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Dywedodd ei fod wedi cael croeso "anhygoel" yng Nghymru, a bod "pobl wedi helpu fi'n fawr iawn i ymarfer fy Nghymraeg".