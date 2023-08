Parti Alaw Werin o dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (117) / Folk Song Party under 25 with up to 20 members (117) Fideo, 00:01:03Parti Alaw Werin o dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (117) / Folk Song Party under 25 with up to 20 members (117)