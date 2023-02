"'Swn ni'n disgrifio fo fel bod ar hamster wheel... ti'n go go go."

Mae Alison Tardivel yn gweithio fel ffisiotherapydd mewn ysbyty yn y gogledd, ac fe ddisgrifiodd y straen sy'n ei hwynebu wrth raglen Newyddion S4C.

"Mae'n andros o deimlad isel - weitha' 'dych gora' chi ddim yn ddigon da. Weithia' ma' 'na rai dyddia' sy'n teimlo'n quite overwhelming.

"'Dw i'n ofn y sefyllfa 'dw i'n mynd i fynd iddo pan 'dw i'n mynd i 'ngwaith... beth sy'n disgwyl fi pan 'dw i'n cyrraedd gwaith?"

Dywedodd ei bod yn gwybod am rai o'u ffrindiau sy'n gweithio fel nyrsys, a'u partneriaid yn gweithio hefyd, ond eu bod yn gorfod defnyddio banc bwyd.

Er nad yw ffisiotherapyddion, nyrsys a bydwragedd yng Nghymru wedi parhau â'u streic yr wythnos hon, mae'r pwysau ar y gwasanaeth "wedi gwaethygu" yn ôl Alison.

Ddydd Gwener, fe ddaeth i'r amlwg fod y gweinidog iechyd Eluned Morgan wedi cynnig 3% ychwanegol i wyth undeb iechyd ar ben y £1,400 sydd eisoes wedi'i addo.

Mae disgwyl i undebau ystyried y cynnig cyn gwneud penderfyniad i'w dderbyn.

Wrth siarad ag Elen Wyn dywed Alison bod cyflog yn bwysig ond mae'n rhaid ystyried "safon y gweithio".