Gwaith cymdeithas bêl-droed yn hwb 'gwerth chweil'

Ac hithau bellach yn ddegawd ers iddo gael ei benodi i dymor o dair blynedd fel llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), mae Trefor Lloyd Hughes wedi bod yn edrych yn ôl ar lwyddiannau'r corff o ran hybu Cymru i'r byd.

Tra'n clodfori'r gymdeithas am ei defnydd o'r iaith Gymraeg, mae hefyd yn ffyddiog am obeithion y garfan wedi i Gymru sicrhau lle ym mhencampwriaeth Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958.

"Mae 'na rwbath yn deud wrtha'i ers dipyn rŵan yr awn ni'n bell yn Qatar," meddai.

"Dwi'n gw'bod fod o'n bell mewn milltiroedd ond gobeithio awn ni i'r ffeinal."