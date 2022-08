Ynni: 'Peidiwch ag eistedd yn dawel heb siarad â neb'

Bydd y cap ar brisiau ynni yn codi 80% ym mis Hydref, cyhoeddodd Ofgem fore Gwener.

Yn ymateb i'r cyhoeddiad, fe ddywedodd Fflur Lawton o Smart Energy GB bod angen i bobl sicrhau eu bod yn gofyn am yr help sydd ar gael.

"Peidiwch ag eistedd yn dawel heb siarad â neb... ma 'na help allan 'na ond ma' angen i chi ofyn am yr help 'na hefyd," dywedodd wrth raglen Dros Frecwast.

"Mi fydd pethau'n gwella," meddai, "ond mae angen i lot o bethau ddigwydd dros y byd i gyd i hynny ddigwydd."