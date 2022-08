Fe allai cynnwys yr erthygl yma beri gofid i rai

Mewn cyfweliad deledu dirdynnol ar ôl y seremoni, fe siaradodd Sioned Erin Hughes yn agored am ei phroblemau iechyd meddwl ei hun.

Dywedodd iddi geisio cymryd ei bywyd ei hun tua 18 mis yn ôl, gan gydnabod ei bod wedi cael cyfnodau "cwbl, cwbl anobeithiol".

"O'n i'n meddwl y byswn i mewn 'sbyty meddwl am weddill fy mywyd - a heddiw dwi'n fa'ma yn brif lenor. Na'i byth arfar efo d'eud hynny," meddai.

Aeth ymlaen i ddweud, er gwaethaf llwyddiant llenorion Llŷn yn y Brifwyl eleni, ei bod yn meddwl am deulu yn ei bro enedigol sydd wedi cael profedigaeth yr wythnos hon.

"'Da ni'n dathlu gymaint fel pobl Pen Llŷn yma heddiw ond dwi ddim isio'r teulu yna i feddwl bod ni'n anghofio amdanyn nhw o gwbl. Dwi'n meddwl amdanyn nhw drwy'r adag," meddai.

"Mae'i 'di bod yn anodd iawn dod yma heddiw a meddwl dathlu wrth feddwl am alar pawb adra."