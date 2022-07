Mae telynores enwog o Wcráin, a gollodd ei chartref yn y rhyfel, wedi teithio i Gymru i berfformio wrth iddi geisio codi arian i'w mamwlad.

Dyw Veronika Lemishenko ddim wedi gallu dychwelyd i gartref ei theulu yn Kharkiv yn dilyn ymosodiad Rwsia ar y ddinas ar ddechrau'r brwydro.

Mae hi wedi perfformio ar draws Ewrop er mwyn codi arian ar gyfer elusen y mae hi wedi'i sefydlu yn sgil y rhyfel, ac fel rhan o'r daith honno mae hi bellach wedi cyrraedd Caerdydd ar gyfer Cyngres Delyn y Byd.

Un oedd eisoes yn ei hadnabod oedd y delynores Elinor Bennett, wedi i'r ddwy gwrdd mewn gŵyl delynau yng Nghaernarfon yn 2014 a 2018.

Bu Veronika ac Elinor yn rhannu'r hanes gyda Cymru Fyw.