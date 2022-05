Cefnogwyr Lerpwl wedi eu trin 'fel anifeiliaid'

Mae cefnogwyr tîm pêl-droed Lerpwl o Gymru wedi beirniadu'r awdurdodau ym Mharis am y trafferthion cyn cyrraedd eu seddi yn Stade de France nos Sadwrn i wylio rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Mae Lerpwl wedi galw am ymchwiliad i'r "trafferthion annerbyniol" wnaeth achosi i filoedd o'u cefnogwyr orfod ciwio am gyfnod hir tu allan i'r stadiwm, ac arwain at ohirio'r gic gyntaf am dros hanner awr.

Yn ôl y corff rheoli UEFA, fe wnaethpwyd hynny am "resymau diogelwch" cyn cynnal y gêm a gafodd ei hennill gan Real Madrid.

Yn ôl un cefnogwyr, roedd yr awdurdodau'n eu trin "fel anifeiliaid".