Gyrru o Gymru i ffin Wcráin i roi nwyddau

Mae ffrindiau o Sir Ddinbych wedi mynd ati i brynu cerbyd 4x4 yn arbennig i fynd â nwyddau yn uniongyrchol i ffin Wcráin.

Mae Llŷr Jones yn bwriadu gyrru i ddwyrain Ewrop i helpu pobl Wcráin ddiwedd yr wythnos.

"'De ni'n gobeithio gadael bore dydd Gwener a gadael y cerbyd jysd tu fewn i Wcráin hwyr nos Sadwrn a trio ffeindio ffor' yn ôl wedyn i Krakow a hedfan adra erbyn dydd Sul," meddai wrth Dros Frecwast.

"O'n i'n gwylio be o'dd yn digwydd ar Twitter ffermwr [yn Wcráin] a oedden nhw'n d'eud bod nhw angan cerbyda' 4x4 i helpu a wedyn dyma Elen yn ffonio i dd'eud bod arian ar ôl o'r hen elusen."