'Dwi ddim yn dallt y wybodaeth sydd allan yna'

Mae athrawes o Ynys Môn wedi bod yn pryderu dros gael ail bigiad y brechlyn coronafeirws tra'n feichiog.

Derbyniodd Fflur Davies ei phigiad cyntaf cyn iddi ddarganfod ei bod hi'n feichiog.

Mae hi nawr am aros tan ar ôl y genedigaeth am ei hail ddos oherwydd dryswch dros y wybodaeth sydd ar gael.

Cafodd ymgyrch ei lansio Dydd Iau yn annog menywod beichiog i dderbyn y brechlyn gan bwysleisio bod hi'n fwy peryglus i mamau disgwyliedig dal Covid-19 na derbyn y pigiad.

Mae'r rhan fwyaf o fenywod beichiog sy'n cael gofal dwys mewn ysbytai am Covid-19 heb eu brechu, yn ôl arbenigwr iechyd cyhoeddus.

Mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru wedi ceisio tawelu meddyliau y rhai sy'n poeni.