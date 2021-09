'Mae colli plentyn drwy hunanladdiad mor anodd'

Mae teuluoedd sydd wedi colli plant drwy hunanladdiad yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaeth cefnogi.

Mae Llywodraeth Yr Alban newydd ariannu cynllun peilot a fydd yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd am ddwy flynedd.

Dywed teuluoedd bod dirfawr alw am wasanaeth o'r fath ac nad yw nifer yn cael eu cyfeirio at wasanaethau cefnogi priodol.

Fe gollodd Wynne a Geraint Davies o Bontardawe eu merch Angharad, 21, yn 2014.