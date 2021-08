Cafodd gêm gyntaf Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon ei chynnal pythefnos yn ôl gyda chynulleidfa a oedd ychydig yn wahanol i'r arfer.

Gwahoddodd Paul Evans, o Waunfawr ger Caernarfon, aelodau o'r GIG i'r gêm yn erbyn Hwlffordd fel diolch am y "triniaeth fendigedig" mae wedi cael tra'i fod yn derbyn triniaeth am ddialysis.

Cafodd Paul, 52, drawsblaniad aren gan ei dad yn 2009, ond tua blwyddyn yn ôl bu'n rhaid iddo ail-ddechrau dialysis unwaith eto.

"Mae mynd yn ôl ar y dialysis ar ôl 12 blynedd o fod yn reit iach yn dipyn o her," meddai Paul.

"Mae o'n heriol ond neith o ddim effeithio 'mywyd i yn negatif."

Ychwanegodd ei fod yn "meddwl tipyn" iddo allu gwahodd y gweithwyr i'r gêm.