Dioddefwr llosgiadau i helpu eraill trwy ffisiotherapi

Mae dynes o Wrecsam a ddioddefodd losgiadau ar 96% o'i chorff yn 2013 yn dweud ei bod eisiau helpu eraill yn yr un sefyllfa, wedi iddi raddio o'r brifysgol gyda gradd dosbarth cyntaf.

Roedd Catrin Pugh, 27, yn dychwelyd o weithio tymor sgïo yn Ffrainc pan fu'r bws roedd hi'n teithio arno mewn damwain ac fe aeth ar dân.

Yn dilyn y ddamwain fe wnaeth Catrin ddioddef anafiadau difrifol i'w dwylo a'i llygaid, ac roedd yn rhaid iddi ailddysgu sut i wneud bob dim.

Ond mae hi bellach eisiau defnyddio ei gradd mewn ffisiotherapi o Kings College yn Llundain i helpu eraill sy'n dioddef o losgiadau.

"Pedwar mlynedd yn ôl dwi'n cofio hi'n dod lawr staer a dweud wrtha ni bod hi eisiau astudio ffisiotherapi, ac o'n i'n gwybod adeg hynny bod yr hen Catrin yn ôl," meddai ei mam Sara Pugh.