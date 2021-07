Ni fydd sylwadau cyfarwyddwr rygbi De Affrica yn cael effaith ar yr ail brawf gyda'r Llewod ddydd Sadwrn, yn ôl Robin McBryde o'r tîm hyfforddi.

Fe wnaeth Rassie Erasmus gyhoeddi fideo dros awr o hyd yn beirniadu safon y dyfarnu yn y prawf cyntaf y penwythnos diwethaf.

Dywedodd Erasmus ei fod wedi cyhoeddi'r fideo er mwyn sicrhau "cyfle cyfartal" i'w dîm ddydd Sadwrn.

Yn siarad ddydd Gwener, dywedodd hyfforddwr blaenwyr y Llewod, y Cymro Robin McBryde, nad ei le o oedd gwneud sylw ar y fideo, ac nad oedd wedi gwylio'r holl beth.

"Dwi'm yn ymwybodol be' sydd wedi cael ei dd'eud anyway, just bod rhywbeth allan yna," meddai McBryde.

Ond ychwanegodd ei fod yn disgwyl ymateb ffyrnig gan y Springboks ddydd Sadwrn, ac y byddai'r Llewod yn siŵr o wynebu her gorfforol.

Dywedodd y byddai'n disgwyl i'r tîm cartref fod yn "fwy ymwybodol fyth" i "brofi pwynt".