Merched yn taclo Marathon Ultra Pen Llŷn er cof am ffrind

Ddydd Sadwrn bydd criw o ffrindiau'n ceisio cwblhau Marathon Ultra Pen Llŷn fel rhan o ymdrech i godi arian er cof am eu ffrind, Dafydd Davies, fu farw ar ôl trawiad.Maen nhw eisoes wedi codi dros £1,500, gyda'r arian yn mynd tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a mainc fydd yn cael ei gosod er cof am Dafydd.Cafodd ras Ultra Pen Llŷn ei sefydlu gan Huw Williams, ac mae modd cystadlu ar hyd pellteroedd o 50km, 75km neu 100km.Bydd y medalau ar gyfer y ras eleni yn cynnwys llun o Dafydd a'r ysgrifen 'Ar daith i Dafydd - yn dy gwmni fel erioed' wedi'u hysgrifennu arnynt.