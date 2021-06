Pan fydd Cymru'n camu ar y cae i wynebu Twrci yn Euro 2020 ddydd Mercher, fe fydd 'na deimladau cymysg i ddau frawd o Efail Isaf.

Cafodd Jack a Josh Karadogan eu magu yng Nghymru, ac mae eu mam yn Gymraes, ond mae tad y brodyr o Dwrci.

Gobeithio am gêm gyffrous mae Josh, tra bod Jack, sy'n rhan o garfan pêl-droed dan-17 Cymru, yn gobeithio gweld o leiaf un o'r gwledydd yn symud ymlaen at rownd nesaf y gystadleuaeth.

