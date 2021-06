'Ma' wastad bach o banig pan ma'n rhaid cael VAR'

Wrth gyfeirio at ail gôl bosib Y Swistir ddydd Sadwrn, dywed amddiffynnwr Cymru bod "wastad bach o banig pan ma'n rhaid iddo fynd i VAR".

"Roeddwn i'n eitha hyderus nad oedd yn gôl oherwydd roeddwn i'n gallu gweld yn syth draw ar hyd y llinell ac o'n i'n creu ei fod yn mynd i fod yn offside.

Ddydd Mercher bydd Cymru yn wynebu Twrci yn Baku cyn teithio i Rufain i wynebu Yr Eidal ddydd Sul.