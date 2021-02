'Maen nhw'n gwthio naratif sy'n really peryglus'

Mae'r sianel YouTube Cymreig wedi ei chyhuddo o ddarlledu iaith a syniadaeth "annerbyniol" a "ffiaidd" wedi ymchwiliad gan raglen Newyddion S4C.

Mae YouTube wedi dileu peth cynnwys lle mae Voice of Wales yn ymddangos a rhwystro hysbysebion rhag ymddangos ar fideos eraill.

Dywedodd Voice of Wales wrth BBC Cymru eu bod nhw'n rhoi llais i'r rhai sydd ddim yn cael eu cynrychioli gan gyfryngau prif ffrwd - pobl yn cynnwys Katie Hopkins, Tommy Robinson ac aelodau'r Proud Boys.

Dyma ymateb Tia Roach o'r mudiad Stand Up To Racism.