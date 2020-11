'Mae'n anodd derbyn achos ni wedi gwneud ein gorau'

Dwyrain Porth ac Ynyshir sydd wedi gweld y gyfradd uchaf o farwolaethau gyda'r feirws drwy Gymru gyfan, a fis diwethaf, fe gollodd y gymuned aelod arall i'r feirws - Iris Davies, 69.

Ar ôl cael ei thrin am gyflyrau eraill ym mis Medi, fe wnaeth hi brofi'n negyddol ddwywaith am Covid-19.

Ond ar ôl dod adref cafodd ei tharo'n wael, ac wedi iddi fynd 'nôl i'r ysbyty, fe wnaeth hi brofi'n bositif a bu farw'n ddiweddarach yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Ei wyres, Molly, 23, fu'n hel atgofion amdani, ac yn rhybuddio teuluoedd eraill am beryglon coronafeirws.