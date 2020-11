Mae Leanne Lewis o Bencoed yn parhau i ddioddef o effeithiau Covid hir wythnosau ers iddi ddal yr haint.

Roedd hi'n gweithio fel nyrs yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg pan ddaliodd hi'r feirws, a hynny yng nghanol cyfnod pan oedd achosion yn yr ardal yn cynyddu.

Mae hi bellach yn galw am fwy o gefnogaeth i bobl fel hi sydd yn parhau i geisio ymdopi ag effaith y salwch.