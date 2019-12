Image copyright Getty Images Image caption Dywedodd Chris Bryant fod gan ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda "obsesiwn gyda'r iaith ac annibyniaeth dros Gymru"

Mae cyn-arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood wedi cyhuddo aelod blaenllaw o'r Blaid Lafur o wneud sylw "sarhaus" am y Gymraeg.

Mewn fideo ar Facebook, mae Chris Bryant yn dweud fod gan ymgeisydd etholiad cyffredinol Plaid Cymru yn y Rhondda, Branwen Cennard, "obsesiwn gyda'r iaith".

Dywedodd Mr Bryant - ymgeisydd Llafur yn y Rhondda - ei fod wedi dileu'r fideo am nad oedd yn hoffi'r "tôn".

Mae'r Blaid Lafur wedi cael cais am sylw.

Yn y fideo, dywed Mr Bryant: "Yma yn y Rhondda wrth gwrs mae'r [etholiad] yn eithaf penodol am bwy rydym ni eisiau fel AS y Rhondda.

"Pwy fydd ganddo ni'r hyder ynddyn nhw i sefyll fyny yn y siambr yn Nhŷ'r Cyffredin a gwneud y ddadl dros y Rhondda.

"Yw e'n mynd i fod yn ymgeisydd Plaid sydd ag obsesiwn gyda'r iaith ac annibyniaeth dros Gymru?"

Image copyright Getty Images Image caption Leanne Wood yn ymgyrchu gyda Branwen Cennard yn ystod ymgyrch etholiad cyffredinol 2017

Mewn ymateb, dywedodd Aelod Cynulliad y Rhondda, Leanne Wood ar Twitter: "O'n i'n meddwl ein bod ni wedi rhoi'r sylwadau sarhaus yma am yr iaith Gymraeg yn yr 1980au."

Ychwanegodd: "Mae'n ymddangos bod y fideo wedi'i ddileu. Yw hyn yn golygu ei fod yn derbyn fod ei sylwadau yn annerbyniol.

"A wnaiff arweinydd Llafur Cymru [Mark Drakeford] nawr ofyn iddo i ymddiheuro?"

'Pam cychwyn nawr?'

Dywedodd Mr Bryant wrth BBC Cymru: "Meddyliais i fy hun neithiwr [ar ôl rhoi'r fideo ar Facebook], dwi ddim yn hoffi'r tôn o ymosod ar ymgeiswyr eraill.

"Dwi heb ei wneud e o'r blaen felly pam fydden i'n cychwyn nawr? Felly fe gymrais e i lawr."

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn difaru gwneud y sylwadau am yr iaith, dywedodd Mr Bryant nad oedd ganddo unrhyw beth i'w ychwanegu.

Yr ymgeiswyr eraill sy'n sefyll yn y Rhondda ydy Rodney Berman i'r Democratiaid Rhyddfrydol, Hannah Jarvis i'r Ceidwadwyr, Shaun Thomas i'r Gwyrddion a John Watkins i Blaid Brexit.