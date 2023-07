Cymru ydy’r wlad ddrutaf o ran costau gofal plant yn ystod y gwyliau ysgol.

Yn ôl data newydd gan elusen Coram, mae’r gost wedi cynyddu 9% yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r ffigyrau yn dangos bod rhieni, ar gyfartaledd, yn talu £168 yr wythnos ar gyfer gofal plant unwaith fod drysau’r ystafell ddosbarth yn cau.

Dywedodd un fam yng Nghaerdydd fod rhieni yn osgoi cael ail fabi tra bod costau byw yn uchel.

Fe ddywedodd Llywodraeth Cymru fod 30 awr yr wythnos o ofal plant am ddim ar gael i blant tair a phedair oed, a bod hynny ar gael am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Ychwanegon nhw fod hynny'n fwy hael na'r cynnig dros y ffin yn Lloegr, a bod mwy o rieni yn gymwys yng Nghymru hefyd.