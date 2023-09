Hanner canrif o werthu cig yn Llanrug

Ond y brif her sy’n ei bryderu ar hyn o bryd yw costau byw.

“Mae pobl yn ei gweld hi yn dynn a ddim yn gwario fatha oeddan nhw. Mae’r gaeaf yn dod a phawb isio rhoi’r gwres ’mlaen. Mae hi am fod yn amsar reit bryderus a deud y gwir am y flwyddyn nesa ma ’wan. Costau’n codi ydi’r peth mwya’ sy’n codi ofn arna i."