Pum munud gyda... Iwan John

Ro’n i eisiau bod yn blismon pan o’n i’n blentyn. ‘Se hynny ‘di bod yn well i fi nag actio achos bydde fe ‘di talu’n well a bydden i’n dod lan i riteiro erbyn hyn. Nes i berfformio sgetsys ar gyfer gig comedi’r Urdd nol yn 1986 yn y Golden Lion, Tydrath (Trefdraeth) gyda ‘mrawd, Rhys. Do’n i ddim yn gallu neud unrhywbeth arall! Naeth Euros Lewis helpu ac fe wnes i berfformio mewn operâu roc ar gyfer y Steddfod. Roedd Gareth Iwan a Geraint Halket yn help fawr ‘fyd. Yna, es i mlaen i Goleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd ar ôl gadael Ysgol Preseli a joio mas draw achos nes i ddim rili gwrando tra ro’n i ‘na.