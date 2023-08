3 llun: Lluniau pwysicaf Heledd Bianchi

Dyma lun o fi a’m caseg, Candi, nôl yn haf, 2022 pan roedd bywyd yn hwylus.

'Mond pedair oed oedd hi yn y llun hwn ac mor annwyl hefyd. Rhoddais gartref a chariad iddi am flwyddyn tra bod hi’n gwella o anaf a gafodd gan gic gan un o geffylau ei chyn berchennog.

Cadwais i hi draw ym Mhont-y-clun am gyfnod nes bod y teithio i ymweld â hi wedi mynd yn ormod, yn enwedig gyda teulu mawr. Fy mreuddwyd i oedd i’w chadw hi ger 'y nghartref yn Nhynewdd, Treherbert, ond yn anffodus nid oedd tir yma ar gael ar ei chyfer ac felly bu rhaid i mi ffeindio cartref newydd iddi. Mae hi wedi ymgarefu yn ei chartref newydd ac mae’i pherchennog newydd yn dotio arni!